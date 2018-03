12. 5. 2016 | ČRo, Barbora Kladivová |Ekonomika

Česká republika patří k zemím s nejnižší mírou sociálního vyloučení v Evropě. Vyplývá to z průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Materiální situace Čechů se zlepšila a je dokonce nejlepší za posledních deset let. Více než milion lidí přesto dlouhodobě žije pod hranicí příjmové chudoby. To je o 100 tisíc méně než loni.