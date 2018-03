2. 4. 2014 |Jan Kaliba, Petr Hašek |Fotbal

Předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta by chtěl od příští sezony zavést seznamy problémových fanoušků, kteří by se měli hůře se dostávat na stadiony. Uvedl to po středečním jednání na ministerstvu vnitra.