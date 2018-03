13. 11. 2016 | mah |Zprávy z domova

Pokud by můj tým dělal excesy jako protokol prezidenta republiky, přistoupil bych k personálním změnám, naznačil v Otázkách Václava Moravce premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Narážel tak na pozdní příjezd Miloše Zemana na pohřeb slovenského exprezidenta i kritiku na adresu amerického velvyslance. V případě, že by se do druhého kola příští volby dostali Zeman s hudebníkem Michalem Horáčkem, by prý ale sociální demokracie podpořila současnou hlavu státu.