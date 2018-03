30. 8. 2016 |Eva Rajlichová, ČRo |Zprávy z domova

Odradit stávající kuřáky od jejich zlozvyku a také odstrašit mladé lidi, aby s kouřením nezačínali, to je smysl výstražných obrázků na cigaretových obalech. Zavádí je zákon o potravinových a tabákových výrobcích a také vyhláška ministerstva zemědělství. Krabičky s fotografiemi plic kuřáka nebo amputovaných prstů, které budou pokrývat 65 procent obalu krabičky, by měly být v českých trafikách běžně dostupné od příštího týdne. Na vyprodání starých zásob budou mít trafiky čas do začátku prosince.