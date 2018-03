24. 2. 2016 | ČTK, ČRo, Radek Kříž |Zprávy z domova

Vraťme Cimrmana národu, volá Filip Smoljak. Syn Ladislava Smoljaka by rád, aby se za audiovizuální nahrávky Cimrmanových her nemuselo platit. Jako jeden z dědiců chce Filip Smoljak změnit autorský zákon a vzdát se svých výnosů. Dnes daroval výtěžek z užití "jedné osminy Járy Cimrmana" ve formě symbolického šeku do rukou výkonného ředitele Nadace Via Jiřího Bárty, která podporuje rozvoj komunitního života a filantropii.