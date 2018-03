Čínská lidová republika

Praha / Peking| 30. 9. 2017 |Lucie Vopálenská |Zprávy z domova |Reportáž

Jsou to už dva roky, co Česko požádali o azyl první z čínských křesťanů. Usilují u nás o mezinárodní ochranu, a to z důvodu pronásledování v zemi původu. Ministerstvo vnitra s rozhodnutími otálí.