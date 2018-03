27. 6. 2016 | ČRo |Zprávy ze světa

Církev by se podle papeže Františka měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala. Papež to řekl v rozhovoru s novináři při návratu z návštěvy Arménie. Dodal, že církev by měla požádat o odpuštění i za to, jak jednala se ženami a jak přivírala oči nad dětskou prací.