15. 4. 2013 |Jan Bachorík, Iva Menšíková |Regiony

Pokud někomu při čištění ulic odtáhnou auto, měli by ho po skončení úklidu vrátit zase zpátky. Ne všude je to ale pravidlem a navíc to nemusí být výhra. Města v Ústeckém kraji se totiž k rozhodnutí Ústavního soudu staví různě. Například v Chomutově nebo v Děčíně auta raději vůbec neodtahují.