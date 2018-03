26. 1. 2014 |Helena Berková |Zprávy ze světa

Vyhladit do posledního kolena - tak se zřejmě v Severní Koreji přistupuje k zavrženým bývalým prominentům. Podle všeho to platí i v případě popraveného strýce tamního vůdce. Kim Čong-un prý dal popravit všechny pokrevní příbuzné Čang Song-tcheka. S odkazem na různé zdroje to uvádí jihokorejská agentura Yonhap.