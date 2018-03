11. 3. 2017 |Reuters/ NASA |Zprávy ze světa

Muž s batohem byl zatčen Tajnou službou Spojených států amerických (USSS) poté, co se vloupal do areálu Bílého domu. Zadržen byl poblíž vchodu do prezidentské rezidence. V sobotu ráno o tom informovala CNN, která odkazovala na nejmenovaný zdroj. Zprávu později potvrdila i britská BBC.