Colorado Avalanche

11. 3. 2012 |Tereza Jelínková |Hokej

Český hokejista Marek Židlický se poprvé v letošní sezoně NHL gólově prosadil – a hned to znamenalo výhru New Jersey 2:1 na ledě New Yorku Islanders. Pětatřicetiletý obránce byl díky vítězné trefě vyhlášen první hvězdou zápasu, v němž Devils předvedli parádní obrat v samotném závěru.