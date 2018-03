Connecticut

15. 12. 2012 |Vít Pohanka, bre |Zprávy ze světa

Městečko Newtown v americkém Connecticutu se vzpamatovává z tragédie, která vyděsila celý svět. Dvacetiletý střelec v místní škole zabil 20 dětí a 7 dospělých a pak sám spáchal sebevraždu. Děti byly ve věku od pěti do deseti let. Je to druhý nejhorší podobný případ v americké historii.