cross country

21. 8. 2016 |Michal Jurman, Nikola Šrámková |LOH 2016 Rio de Janeiro

Česká výprava se z olympijských her v Riu de Janeiru vrátí nakonec s deseti cennými kovy. O poslední medaili, a to stříbrnou, se závěrečný den Her postaral biker Jaroslav Kulhavý, který už má zlato z olympiády v Londýně.