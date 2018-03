27. 7. 2012 |Pavel Novák, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Nacistického válečného zločince, Maďara Lászla Csatáryho, by mohli nakonec soudit na Slovensku. V archivu Státní bezpečnosti se totiž našel rozsudek z roku 1948, který tohoto muže odsoudil k trestu smrti. To už ale po roce 1989 není možné, a do vězení by tak mohl jít na doživotí.