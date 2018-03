10. 7. 2016 | ČRo |Ekonomika

Stále více seniorů chodí i ve vyšším věku do práce. Loni si vydělávalo skoro 108 tisíc lidí ve věku 65 let a starších. To je dvakrát větší číslo než před deseti lety. A podle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu (ČSÚ) by mohlo i v dalších letech pracujících seniorů přibývat.