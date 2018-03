15. 12. 2016 |Pavel Polák, Ondřej Látal |Zprávy z domova

Zbývající úsek dálnice D8 se může v sobotu večer otevřít. Ministerstvo dopravy povolilo předčasné užívání části od Lovosic do Řehlovic. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí resortu Tomáš Neřold. Dálnice dlouhá 92 km, která spojuje Prahu přes Ústí nad Labem směrem do Drážďan, se stavěla více než 32 let.