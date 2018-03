Praha/Hamburk| 8. 3. |Marek Augustin |Ostatní sporty

Pojede se na Vltavě a Labi a v kulisách krásných barev babího léta. Zrovna běžná vodácká záležitost to ale nebude. Závodníci totiž vyplují z Prahy a namíří si to až do Hamburku.