Dalešická přehrada

19. 7. 2013 |Michal Malý |Regiony

Na hladině Dalešické přehrady panují zákony džungle. Každý si tam dělá, co chce, a silnější vyhrává. To je dnes trpká realita na největší rekreační nádrži na Vysočině. Rychlé motorové čluny a vodní skútry tam ohrožují plavce, rybáře, ale i výletní loď Horácko. Po hladině přitom smí jezdit plavidla s rychlostí jen do 25 kilometrů v hodině.