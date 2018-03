daňové úniky

9. 8. 2016 | ČTK |Ekonomika

Speciální policejní útvar Kobra ze Zlína odhalil podvody na daních se škodou 228 milionů korun. Šlo o takzvané kolotočové obchody, do kterých byli zapojeni jednatelé a zaměstnanci několika firem. Principem podvodu je, že podnikatelé zapojení do obchodního řetězce nezaplatí daň z přidané hodnoty u předem určené firmy z řetězce. Obviněným hrozí až deset let.