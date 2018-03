16. 3. 2017 | dp |Zprávy ze světa

Není to tak dávno, co se Dánsko chlubilo svým humánním postojem, přívětivým přístupem k cizincům a velkorysým rozpočtem vyhrazeným pro zahraniční pomoc. Časy se ale změnily. Třeba dánská ministryně pro integraci Inger Støjbergová v úterý rozdmýchala v zemi vášnivou debatu tím, že oslavovala 50. regulaci týkající se imigrace a na sociální síti zveřejnila fotografii, kde ho s úsměvem drží v rukách. Někteří ji za gesto kritizují, jiní zase obdivují, píše americký server The New York Times.