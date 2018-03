dárci orgánů

27. 4. 2012 |Igor Maňour, Lenka Jansová |Zprávy z domova

V Česku by nově mohli darovat orgány k transplantaci i zemřelí cizinci. Je to jedna ze změn, které přináší nový transplantační zákon. Připravuje ho ministerstvo zdravotnictví a platit by měl od příštího roku.