dárcovství

6. 2. 2013

Děti ze zkumavky by měly znát své rodiče. Novelu zákona, která to umožní, chce ve sněmovně prosadit její autor, poslanec Jaroslav Plachý z ODS. Podle něj by se i ušetřilo za péči o postižené děti, které mohou být výsledkem incestu.