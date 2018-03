8. 12. 2015 |Anna Kottová, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Za dárky letos Češi utratí stejně jako loni, tedy většinou do pěti tisíc korun. Pod stromečkem se nejčastěji objeví oblečení, kosmetika a knihy. Každý pátý Čech pak nadělí svým blízkým vybavení do domácnosti nebo kutilské potřeby. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK.