David Holoubek

3. 10. 2016 |Jan Kaliba, David Nyč - NEPOUŽÍVAT, Vojtěch Man |Fotbal

Trenér Jindřich Trpišovský dovedl Liberec k výhře nad Teplicemi, možná to byl ale jeho poslední úspěšný počin ve službách severočeského celku. Kouče, který Liberec dvakrát dostal do základní skupiny Evropské ligy, to táhne do Sparty.