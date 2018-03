David Lafata

29. 10. 2016 |Mirko Vasić, Jakub Knoll |Fotbal

Fotbalisté Sparty potřebovali vyhrát. A v lize se jim to proti poslední Příbrami povedlo - i ve vysílání Radiožurnálu jste slyšeli výsledek 4:0. Žádný strhující zápas to nebyl. A rozhodla ho neobvyklá chyba hostujícího gólmana. Aleši Hruškovi prošla do sítě mezi rukama a nohama střela Karavajeva ze třiceti metrů.