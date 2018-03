2. 12. 2015 |Štěpán Pokorný, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Moderní pětibojař David Svoboda by mezi profesionálními šermíři patřil do nejlepší světové stovky. Alespoň tak se o něm vyjádřil čtvrtý muž z olympijských her v Londýně Američan Seth Kelsey, který ho trénuje během předolympijské přípravy v americkém Colorado Springs.