5. 2. 2013 |Gabriela Hauptvogelová |Regiony

Devětadvacetiletý muž prodával ve svém obchodě v Teplicích také pervitin. Půjde za to na tři roky do vězení. Tak dnes po necelé hodině rozhodl teplický soud. Nebývá obvyklé, že v podobných kauzách padne pravomocný rozsudek tak rychle. Tentokrát se to podařilo také díky neformální domluvě obou stran.