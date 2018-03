14. 10. 2013 |Jan Suchan, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Ostatní sporty

Trenér vodních slalomářů Ondřej Štěpánek. Zní vám to zvláštně? Je to sice zatím nezvyklé, ale od dnešního dne je to realita. Reprezentantům Dukly Brandýs dnes začala příprava na novou sezónu a deblkanoisty na ní jako kouč přivítal právě dvojnásobný medailista z olympiády. Štěpánkův parťák Jaroslav Volf si zase zvyká v kanceláři šéftrenéra.