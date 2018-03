4. 9. 2012 |Jan Kaliba |Fotbal

Kdo by neměl rád vydru, to elegantní zvíře, které poukazuje na kvalitu životního prostředí, ve kterém se pohybuje. Trenér fotbalové reprezentace Michal Bílek projevil sympatie Matěji Vydrovi. Velký talent českého fotbalu má hodně vlastností živočicha, kterého má ve jméně. A kouč národního týmu doufá, že se to může projevit v sobotním duelu v Dánsku, kde Češi zahájí cestu na mistrovství světa do Brazílie.