12. 8. 2014 | ČTK, Květa Moravcová, kov |Zprávy z domova

O 16 miliard vyšší by měly být výdaje státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli požadavkům jednotlivých ministerstev. Uvedl to ministr financí Andrej Babiš (ANO). I přes to Babiš zamýšlí udržet deficit rozpočtu na 100 miliardách. Výdaje podle jeho představ vykompenzuje lepší výběr daní a peníze od státních firem.