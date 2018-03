12. 3. 2016 |Jitka Hanžlová, ČRo, Tomáš Bystrý |Regiony

Policisté obvinili dva muže ve věku 54 a 60 let kvůli loňské kontaminaci vody v pražských Dejvicích a Bubenči. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Oba muži by podle něj mohli za obecné ohrožení jít až na pět let do vězení.