17. 7. 2012 |Veronika Sedláčková, Simona Bartošová |Historie

Dnes je to přesně 20 let, kdy Slovenská národní rada přijala Deklaraci svrchovanosti. Vzápětí oznámil abdikaci tehdejší československý prezident Václav Havel. Slovenští vládní politici sice tvrdili, že to nemusí znamenat konec Československa, ovšem federace se rozpadla za necelých šest měsíců.