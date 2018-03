9. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Poté, co Havaj jako první americký stát zažalovala nový Trumpův migrační dekret, který zakazuje vstup občanům šesti zemí do USA, podnikly ve čtvrtek proti nařízení soudní kroky i další státy. O pozastavení platnosti příkazu požádal soud stát Washington, k němuž se připojily Oregon a New York. Zatímco Havaj tvrdí, že je dekret protiústavní, Washington se zachoval podobně jako v případě předešlého dekretu zablokovaného justicí.