27. 7. 2016 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Americká demokratická strana oficiálně nominovala Hillary Clintonovou jako prezidentskou kandidátku. V historii Spojených států je to poprvé, co některá z velkých politických stran vyslala do boje o Bílý dům ženu. Strana ji podpořila i přesto, že sjezd provázejí protesty příznivců konkurenta Bernieho Sanderse.