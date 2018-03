15. 10. 2016 |Evelyna Kulíšková |Regiony

Jak vznikají zprávy a odkud se vlastně vysílají. I to se dozví všichni, kdo v sobotu přijdou do budovy Českého rozhlasu v Praze na den otevřených dveří. Až do 17. hodiny můžou návštěvníci nahlédnout do některých studií a zblízka se seznámit s prací rozhlasových moderátorů a reportérů. Odpoledne pak začne hudební program na venkovním pódiu.