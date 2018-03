29. 2. 2016 |Jiří Hošek, Anna Kottová |Zprávy ze světa

Ve Spojeném království dnes poprvé po 30 letech vyšel nový tištěný deník. The New Day cílí na čtenáře, kteří mají na noviny jen asi 30 minut. Zároveň ale nemá být dalším přírůstkem do rodiny britských bulvárních listů.