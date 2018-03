Denisa Allertová

2. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

České tenistky patří mezi světovou špičku a některé z nich to potvrzují i na US Open v New Yorku. Jenže čím jsou v kariéře úspěšnější, tím také tráví mnohem víc času mimo svůj domov. Některé snáší odloučení od rodiny hůř, některé si s chvílemi bez blízkých hlavu nelámou. A Radek Štěpánek? Ten se druží bez problémů všude.