23. 2. 2017 | ČTK |nepoužívat - Věda

Lidí trpících depresemi žilo na světě v roce 2015 o 18 procent více než v roce 2005. Před dvěma lety tak deprese sužovaly zhruba 4,4 procenta globální populace, tedy více než 300 miliónů osob všech věkových skupin. Deprese výrazně přispívají k sebevraždám, jejichž počet dosahuje až 800 tisíc ročně. Upozorňují na to ve čtvrtek zveřejněné odhady Světové zdravotnické organizace (WHO). Na deprese se proto zaměří i letošní dubnový Světový den zdraví. V Česku má podle WHO depresivní poruchy zhruba pět procent obyvatel.