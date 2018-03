2. 11. 2016 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Detroit, bývalá Mekka automobilového průmyslu, léta bojoval s ekonomickými potížemi. Nikdo jiný by tak o pádech a návratech nedokázal vyprávět lépe než místní obyvatelé. Co si myslí o nadcházejících volbách? Někteří říkají, že je načase, aby v čele Spojených států stanula žena. Pro mnohé ale Clintonová zosobňuje vše, co je s americkou politikou špatně. Přinášíme další díl reportážního seriálu k prezidentským volbám v USA, v Detroitu natáčela zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová.