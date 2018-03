21. 9. 2011 |Martina Hanáčková, bre |Zprávy ze světa

V Číně se poprvé za posledních 12 let objevila dětská obrna. Kmen vysoce infekčního onemocnění zjištěný v Číně je geneticky svázán s typem, který se v současnosti objevuje v Pákistánu. Odborníci tak předpokládají, že se do západočínské Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang rozšířilo právě ze sousední země. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před dalším šířením nemoci, a to zejména mezi muslimy během pouti do Mekky.