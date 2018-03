dětský domov

28. 12. 2015 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

V Česku by se v následujících letech neměly dostávat do ústavů děti mladší než sedm let. Do domovů a jiných zařízení by se mohly dostat jen ve výjimečných případech, postarat by se o ně měla díky pomoci a službám vlastní či náhradní rodina. Uzákonění příslušného zákazu žádá Rada vlády pro lidská vláda. Konkrétní návrh potřebné legislativy by měl být hotový do listopadu příštího roku.