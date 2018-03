1. 10. 2015 |David Koubek, mkp |Zprávy ze světa

V jedné odlehlé nemocnici na jihu Brazílie spustili pilotní projekt telemedicíny, který by měl pomoci lidem nemocným s cukrovkou. Podíleli se na něm i Češi. Místo aby si diabetici zapisovali denní měření cukru v krvi a jednou za čas podnikli s deníčkem dlouhou cestu do ordinace, může mít jejich lékař přehled o jejich aktuálním zdravotním stavu i případném ohrožení zdraví okamžitě. A právě na brazilském venkově by rádi dokázali, že tohle je běžná zdravotní péče budoucnosti.