26. 7. 2015 |Markéta Chaloupská |Zprávy z domova

Už při nástupu do funkce by měli politici a úředníci přiznávat svůj majetek. Počítá s tím novela zákona o střetu zájmů, kterou vypracoval ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier z ČSSD. Novinka by umožnila lépe porovnat, s čím politici do své funkce přišli a jestli si během mandátu neadekvátně nepolepšili.