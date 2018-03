14. 3. 2017 |Barbora Valášková |Ekonomika

První čtyři Češi podali žalobu kvůli emisnímu skandálu Dieselgate. Zjistil to server Seznam Zprávy. Dohromady požadují odškodnění 510 tisíc korun po Škodě Auto a Volkswagenu. Žalují je za to, že jim firmy do aut namontovaly software falšující laboratorní výsledky měření zplodin.