digitalizace

12. 4. 2017 |Andrea Kubová |Zprávy z domova

Po receptech by se mohly digitalizovat také pracovní neschopenky, informují o tom Hospodářské noviny. Češi by je tak už nemuseli zaměstnavateli nosit nebo posílat poštou. Pokud návrh projde sněmovnou, e-neschopenky by mohly fungovat od ledna 2019.