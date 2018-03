12. 11. 2016 |Jan Suchan, Radek Šamša |Sport

Možná už jste v parcích na ty zvláštní koše narazili. Nejsou na odpadky, ale na létající talíře, které se při úspěšném hodu buď zachytí v jednom z dvacítky kovových řetízků, nebo se od nich odrazí do kruhového sběrače ve spodní části koše. Komu se to povede na nejmenší počet pokusů, vítězí. To je v krátkosti princip netradičního sportu discgolfu.