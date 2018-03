Divadlo Járy Cimrmana

1. 10. 2016 | dp |Zprávy z domova

Oslavy zahájení 50. sezony Divadla Járy Cimrmana jsou u konce. V sobotu odpoledne se účastníci oslav přesunuli do Příchovic, kde probíhal až do večera hlavní program. Během něj soubor divadla mimo jiné pokřtil knihu „Půlstoletí Járy Cimrmana“ a diváci zhlédli živé obrazy z Liptákova. Nechybělo ani vyhlášení nejoblíbenější hlášky z her o českém géniovi nebo závěrečný oheň. Z nebe odpoledne padala také „štěstíčka“, která po louce chytaly se zdviženýma rukama desítky účastníků. Akci zakončila hra Cimrman v říši hudby v tanvaldském Kině JAS.