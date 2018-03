7. 5. 2014 | ČTK, Kateřina Prachařová |Regiony

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil dvěma mladíkům tresty za brutální vraždu patnáctileté dívky v Jihlavě. Tomáš Zavřel si odpyká místo 22 let výjimečný trest ve výši 24 let. Jakub Doležal stráví ve vězení za nadržování místo dvou let celkem čtyři roky. Soud dnes zároveň potvrdil výjimečný trest 25 let vězení pro hlavního aktéra činu Michala Kisiova.