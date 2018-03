6. 6. 2016 |Jaroslav Plašil |Tenis

Srb Novak Djoković vládne už několik let tenisovému světu a teď naposledy to potvrdil i na Roland Garros v Paříži. Získal kariérní grandslam a jednou možná překoná všechny historické rekordy. Devětadvacetiletý Srb je mimořádně pohybově nadaný a dost možná by byl úspěšný i v jiných sportech. Třeba i v ledním hokeji, při kterém psychicky odpočívá jeden z trenérů Djokoviće, Marián Vajda.