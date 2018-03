dlouhověkost

12. 12. 2012 |Tomáš Kohout, Jakub Kanta |Zimní sporty

Hodně jeho soupeřů ještě ani nebylo na světě, ale on už závodil. Když vyrůstali, stal se Ole-Einar Bjoerndalen jejich vzorem, pak kamarádem i parťákem na trénink. O víkendu přidal norský biatlonista přidal do své ohromující statistiky další vítězství v závodu Světového poháru. A to mu brzy bude 39 let.